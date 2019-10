De Leeskriebel voortaan onder dak in ARhus CDR

28 oktober 2019

Open kenniscentrum ARhus is de nieuwe thuishaven van ‘De Leeskriebel’, een project van Stad Roeselare waarbij vrijwilligers gratis gaan voorlezen bij kleuters aan huis. Het is hierbij de bedoeling om ouders te stimuleren om zelf voor te lezen. Scholen rekruteren de gezinnen waar de vrijwilligers aan huis gaan. De Leeskriebel bestaat sinds 2010 en kon al rekenen op zo’n 150 deelnemende gezinnen. De equipe van De Leeskriebel bestaat uit zes vrijwilligers en vier studenten. Maar nieuwe gemotiveerde vrijwilligers zijn steeds welkom om het team te versterken. De vrijwilligers zijn dus voortaan thuis in ARhus waar ook de ‘Leeskriebeltassen’, gevuld met een voorleesboekje en spelletjes en opdrachten om het verhaal te versterken en te laten beleven, ondergebracht zijn.