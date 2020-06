De Lange Giraf verhuist naar vroegere pastorie Sint-Amandsparochie en wordt Bar Giraf: “We realiseren hier de droom van de 19e eeuwse pastoor Thoma” Charlotte Degezelle

23 juni 2020

17u36 0 Roeselare Café De Lange Giraf heropent donderdag de deuren met een nieuwe naam en op een nieuwe stek. Het café van Henk De Gheldere, waar Ward Vermeersch het vertrouwde gezicht achter de toog is, verkast van de Zuidstraat naar de voormalige pastorie van de Sint-Amandsparochie en gaat voortaan door het leven als Bar Giraf. Dat de pastorie ooit als café uitgebaat moest worden, stond in de sterren geschreven. “Pastoor Thoma, de 19e eeuwe pastoor wiens koffer met erfstukken we tijdens de verbouwingen vonden, droomde er al van om hier ooit een café te openen”, lacht Henk.

Tijdens het Batjesweekend zou café De Lange Giraf z’n derde verjaardag vieren langs de Zuidstraat. Sowieso de laatste verjaardag op die plek want het pand, dat eigendom is van de stad, moet plaats ruimen voor het nieuwe stadhuis. “Dat weten we sinds september vorig jaar”, vertelt Henk De Gheldere. “We gingen onmiddellijk op zoek naar een alternatieve locatie en ontdekten dat de pastorie van Sint-Amand te huur stond. Na een eerste bezoek was ik direct smoorverliefd op de tuin. Dit is zo’n unieke plek. De Sint-Amandskerk ligt gewoon in de tuin van de pastorie. Zo’n plek moet je delen en daarvoor is horeca gewoon ideaal. Bovendien is ook de ligging perfect: op wandelafstand van het station en de Ooststraat en met de Moermanparking voor de deur.”

Eerst als pop-up

De verhuis van de Zuidstraat naar de Sint-Amandsstraat was aanvankelijk voorzien voor in september. Maar toen stak de coronacrisis z’n kop op. “Toen we de maatregelen omtrent de heropening van de horeca hoorden, vreesden we direct het ergste. Het was financieel niet haalbaar om De Lange Giraf te heropenen.” Maar Henk en Ward bleven niet bij de pakken zitten en dokterden een alternatief plan uit. “We openen in de pastorie op donderdag 25 juni en dit eerst 90 dagen als pop-up waarbij we vooral gaan focussen op het terras in de tuin en er maar één binnenruimte, waar de bar staat, benut wordt. In die periode gaan we de pastorie in z’n oude glorie herstellen en deels verbouwen en ook de bestemmingswijziging in orde brengen. De klanten zullen de werken kunnen volgen en wie weet, zelfs tips kunnen geven. Tegen de eerste week van september moet Bar Giraf in z’n volle glorie te bewonderen zijn.”

Het café van meneer pastoor

Inderdaad. De Lange Giraf wordt Bar Giraf, het café van meneer pastoor. “Tijdens de werken stootten we in het tuinhuis op een oude kist met erfstukken van priester Constant Thoma die hier in 1882 op de parochie terecht kwam. Uit opzoekingswerk leerden we dat de pastoor een markant man was die graag reisde, liefst naar Kenia, en vrij kapitaalkrachtig was en daardoor graag voor Sinterklaas speelde. Bovendien droomde hij er in de 19e eeuw al van om hier een café te realiseren. Dat blijkt uit een boekje met schetsen dat we in de koffer vonden. Die wens gaan wij nu realiseren, inclusief de lambriseringen die hij voor ogen had. Ook z’n spullen willen we een plek in het café geven.”

Aan het concept van het café wijzigt niets. ”De focus blijft op bieren liggen, met een mooi aanbod van een 70-tal bieren dat continu wisselt en waarvan we het verhaal kennen. In de periode van de pop-up zal Bar Giraf zeven op zeven open zijn. In de toekomst worden maandag en dinsdag wellicht onze sluitingsdagen. Eenmaal de verbouwingen achter de rug zijn zullen we ook een zaaltje ter beschikking stellen voor vergaderingen, een verjaardagsdrink, een babyborrel, …”

Meer info via de Facebookpagina van Bar Giraf.