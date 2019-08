De lange giraf organiseert openlucht Thé Dansant op kermiszondag CDR

16 augustus 2019

16u38 0

Ter gelegenheid van het kermisweekend organiseert het team van café De lange giraf in de Zuidstraat op zondag 25 augustus een heuse Thé Dansant. DJ Bill speelt vanaf 16 uur ten dans op het voor de gelegenheid uitgebreide terras voor het café. Lokale vedetten Raf en Ginette komen ook langs in een aangepaste outfit én met hun ondertussen gekende single. Met dit initiatief wil zaakvoerder Henk De Gheldere samen met zijn team een feestelijke namiddag aanbieden aan zijn klanten. “Het is opvallend dat er weinig randanimatie is tijdens het kermisweekend in Roeselare centrum. In de deelgemeentes is er vaak van alles te beleven tijdens de kermisperiode. Dus gaan we met deze eerste editie eens peilen of we onze klanten warm kunnen krijgen om vanaf 16 uur een feestje te bouwen. Dit aanvangsuur is typisch voor het concept van een Thé Dansant’, zegt Henk. Het concept werd uitgewerkt samen met DJ Bill, ook wel gekend als Dirk Vanpoucke die jarenlang Billboard uitbaatte. Hij brengt goeie dansbare muziek, van disco over soul tot funk, mee en Raf & Ginette zulllen ook regelmatig het beste van zichzelf geven.