De Bever neemt afscheid van turnjuf Bernadette (62): “Later volgt een écht feest” Sam Vanacker

30 april 2020

16u39 0 Roeselare Ze had zich haar laatste werkdag na 41 dienstjaren wel anders voorgesteld. Turnleerkracht Bernadette Delaere gaat op 1 mei op pensioen. Een groot afscheidsfeest met de kinderen van de Bever zat er niet in, maar haar collega’s kwamen haar bij haar thuis verrassen met een spandoek en een applaus. Daarop bewees de 62-jarige Bernadette meteen hoe fit ze nog steeds is met een handenstand.

Juf Bernadette is een gezicht dat voor altijd verbonden zal blijven aan basisschool De Bever in de Roeselaarse deelgemeente Beveren. Sinds 1986 was ze er actief als turnleerkracht. “Juf Bernadette is niets minder dan een monument voor onze scholengroep”, zegt directeur Jan Vervaecke. “Onder normale omstandigheden hadden we vandaag een feest voorzien op school met de kinderen, gevolgd door een receptie of een etentje voor de leerkrachten. Maar door de maatregelen rond Covid-19 is juf Bernadette al vijf weken niet meer op school geweest. Ze heeft jammer genoeg geen afscheid kunnen nemen van de kinderen die haar zo nauw aan het hart liggen. Bij wijze van alternatief trakteren we haar daarom bij haar thuis op een applaus met al de collega’s. Een feest heeft ze zeker nog te goed.”

Bernadette en haar man Luc Lagae, die zelf ook zijn hele carrière in het onderwijs stond, waren donderdag aangenaam verrast door al die aandacht. Bernadette trakteerde de collega’s zelfs spontaan op een handenstand voor haar deur. “Ik zit met een heel dubbel gevoel. Het doet vanzelfsprekend deugd om verrast te worden en ik heb fantastische collega’s, maar ik had vandaag toch liever een laatste keer les gegeven aan de kinderen. Veel van die kinderen hun ouders stonden vijfentwintig jaar geleden ook al bij mij in de turnzaal. Dat schept een band. Al besef je wel daardoor ook wel dat je stilaan oud wordt”, lacht Bernadette. “Al voel ik me wel nog in topvorm.”

Voor dat moment wanneer die koprol plots wel lukt. Voor elk zwembrevet die mijn leerlingen gehaald hebben. Voor de kinderen die met een probleem naar me toe kwamen. Daar deed ik het voor als leerkracht. Bernadette Delaere

“Wat ik het meest ga missen? De kinderen zien groeien. Dat is een voordeel als je aan meerdere leerjaren les geeft. De kinderen zie je elk jaar terug en telkens worden ze sterker. Daar haal je voldoening uit. Voor dat moment wanneer die koprol plots wel lukt. Voor elk zwembrevet die mijn leerlingen gehaald hebben. Voor de kinderen die met een probleem naar me toe kwamen en je kunt ze helpen. Stuk voor stuk zijn dat mijlpalen. Oud-leerlingen terugzien die vertellen dat ze LO zijn gaan studeren. Daar doe je het voor als leerkracht.”

Moeder verloren

De laatste dag dat Bernadette les gaf was 10 maart, net voor de coronacrisis. “Ik voelde me die dag ziek en was heel hees. Ik heb een les proberen te geven maar zonder stem lukte dat niet, dus besloot ik naar huis te gaan en ik liet de huisdokter komen. Terwijl ik thuis was belde een van mijn broers. Mijn zorgbehoevende moeder had een virale infectie opgelopen. De situatie was ernstig. Ik ben toen halsoverkop naar het woonzorgcentrum in Izegem gereden en heb nog net afscheid kunnen nemen van haar. Ze was bijna negentig en ik was erbij toen ze stierf. Als ik op school was geweest zou ik dat niet hebben meegemaakt. (denkt even na) Het is wat het is.”

“Ik zorgde voor mijn moeder en ik zorgde op school voor de kinderen. Allebei die dingen zijn plots weggevallen, dus er is nu toch wel een groot gat. Hoe ik dat ga opvullen, daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar dat komt wel in orde. Voor de collega’s sta ik altijd klaar en ik ga sowieso blijven sporten. Bewegen is belangrijk. Een uurtje per dag doet wonderen. Als ik nog een advies kan geven aan ouders in deze coronatijd dan is dit het. Hou je kinderen aan het bewegen. Beperkt de tijd voor de schermpjes.”