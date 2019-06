De Andere Steenweg brengt muziek in Krottegemse tuinen CDR

18 juni 2019

De Ardooisesteenweg wordt tijdens de Batjes op zaterdag 22 en zondag 23 juni opnieuw omgeturnd tot De Andere Steenweg. De focus ligt er op gezelligheid, ontmoeting en buurtgevoel. Zo kan je er op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur terecht voor een doorlopende buurtapéo bij de handelaars, een vintagemarkt en live Radio De Andere Steenweg. Op zaterdag zijn er vanaf 15 uur onder de noemer New City Sessions een reeks tuinconcerten. Kajean, met leden van O’Djavel, geeft om 15 uur de aftrap in de tuin van Eethuis De Steeg langs de Sint-Hubrechtsstraat 19. Om 16.30 uur staat het Maysan Trio, dat ontstaan is op de vlucht van Aleppo in Syrië naar België, in de tuin Camerlynck langs de Mariastraat 19 en om 18 uur brengen Rony Verbiest, Fapy Lafertin en Koen De Cauter Gipsyswing in de tuin van Villa Sint-Georges in de Beversesteenweg 78. Kapsalon Chic stelt hun tuin in de Ardooisesteenweg om 19.30 uur open voor Eva De Roovere en tot slot treden Kosmokrators om 21 uur op aan café Breda Jazz. Op zondag is er om 15.30 uur ook nog een optreden van Elvis and the Memphis Truckdrivers in de Ardooisesteenweg.