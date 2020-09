Davidsfonds Roeselare neemt hoge medicijnprijzen onder de loep CDR

28 september 2020

09u46 0

Davidsfonds Roeselare organiseert op woensdag 7 oktober een lezing door dokter Katrina Perehudoff, gezondheidswetenschapper en juriste over de farmaceutische lobby en de hoge kostrpijs van onze medicijnen. “Dit onderwerp is in het licht van de komende inentingen en medicatie tegen Covid-19 actueler dan ooit”, klinkt het bij het Davidsfonds. De lezing vertrekt vanuit de vraag waarom medicijnen zo duur zijn en beantwoordt twee vragen: Wat is de oorzaak van deze problemen? En wat kunnen onze overheid en farmabedrijven doen om een oplossing te voorzien? Om deze vragen te beantwoorden bekijkt dokter Perehudoff de werking van het systeem van medicijnontwikkeling en waar het mis gaat. Ook de verschillende mythes over de noodzaak van hoge prijzen om de kosten voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te dekken komen aan bod. De lezing vindt om 20 uur plaats in het Parochiaal Centrum Den Hazelt aan de Pastoor Slossestraat 1 in Rumbeke. De toegangsprijs bedraagt 10 euro voor leden, 14 euro voor niet-leden en 8 euro voor houders van een Vrijetijdspas. Wegens de coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt en is een mondmasker verplicht. Inschrijvingen kan bij Erik Huyghe via 051/69.06.28 of erik.huyghe@telenet.be. De toegangsgelden moeten overgeschreven worden naar BE73 4675 0026 5160.