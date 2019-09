Danstalent Lana (15) waagt haar kans in Belgium’s Got Talent: “Om mijn onzekerheid te overwinnen” Charlotte Degezelle

26 september 2019

12u59 3 Roeselare Lana Verkest (15) geeft vrijdagavond het beste van zichzelf tijdens de audities van Belgium’s Got Talent. Hoewel de danseres de ene titel na de andere binnenrijft, blijft ze bijzonder onzeker. Als ze haar droom om professionele danseres wil realiseren, moet ze eerst die onzekerheid overwinnen en dat wil ze bereiken via het vtm-programma.

Lana was 6 jaar toen ze gebeten werd door de dansmicrobe. En talent heeft ze, zoveel is zeker. Ze loopt school aan de Kunsthumaniora Hedendaagse Dans in Antwerpen en dit jaar alleen al werd ze vice-Belgisch kampioen solo modern bij de junioren topklasse, vice-Belgisch kampioen disco duo, won ze samen met haar duopartner moderne dans en met haar discoteam de Beker van België en eindigde ze tweede in de Beker van België solo modern junioren advanced. Bovendien mag ze in december de nationale driekleur verdedigen op het WK in Polen.

Twijfels

Toch is Lana erg onzeker. “Ik vraag me vaak af of ik wel goed genoeg ben en wat mensen denken”, vertelt ze. “Die onzekerheid is een werkpunt en heeft me ook bijna weerhouden om auditie te doen voor Belgium’s Got Talent. Dankzij de vele wedstrijden ben ik het wel gewoon om voor veel mensen te staan, maar op televisie komen is een ander paar mouwen. Dansen voor An Lemmens, Dan Karaty, Stan Van Samang, Jens Dendoncker en heel Vlaanderen is niet niets. Ik heb dan ook lang getwijfeld en met hoe meer mensen ik erover praatte, hoe onzekerder ik werd en hoe meer stress ik kreeg. Maar op een dag vroegen mama en mijn coach me wat ik echt wilde. En dat is op dat grote podium staan en die televisie-ervaring beleven. Nu het avontuur begonnen is, ben ik superblij met mijn beslissing, want het is superleuk.”

Schaduwen

“In amper vier maanden hebben we een nieuwe dans ineen gebokst en ingeoefend. Mijn onzekerheid is de rode draad van de creatie. Ik dans solo, maar sta op het podium met mijn schaduwen. Voor de opnames was ik enorm nerveus. Niet zozeer voor het dansen, maar vooral voor het interview. Ik wou geen domme dingen zeggen. Na afloop was ik blij met het eindresultaat al weet ik dat ik vrijdagavond, als we de uitzending thuis met familie en vrienden bekijken, mijn prestatie kritisch onder de loep zal nemen.”

Professionele danseres worden

Lana hoopt door te stoten tot de studioshows. “Dat zou al een overwinning zijn, maar de finale zou natuurlijk nog mooier zijn”, lacht ze. “Het zou mooi zijn moest ik ontdekt worden via het programma, want ik wil professionele danseres worden en onder andere televisiewerk doen. Bovenal hoop ik dat het helpt om mijn onzekerheid te overwinnen. Ik krijg alvast veel steun van mijn familie, vrienden, coach, school en ik hoop ook dat het publiek me vrijdag massaal een Golden Buzzer geeft.”

Lana’s auditie voor Belgium’s Got Talent kun je vrijdag om 20.40 uur bekijken op vtm. Lana kun je ook volgen op Instagram: bgtlana en Facebook: Lana – Belgium’s got talent.