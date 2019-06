Dansschool Starlight doet Annie herleven CDR

05 juni 2019

Dansschool Starlight brengt de dansshow Annie. De dansschool, die al 12 jaar wekelijks lessen organiseert in het Ardooise sportcentrum De Ark, brengt tweejaarlijks een show op de planken. “ Dit jaar kozen we voor het thema ‘Annie’”, weet Viviane Parmentier. “Het wordt geen oubollig gebeuren dat de meesten al gezien hebben, maar we gingen voor een een vernieuwde versie waaraan onze choreografen hun eigen touch gaven. Onze versie van ‘Annie’ wordt een mix van dansvoorstelling en musical waarbij enorm veel aandacht is besteed aan decors en kostuums.” Er zijn voorstellingen op vrijdag 28 juni om 20 uur en op zaterdag 29 juni om 15 en 20 uur. Dit in de nieuwe zaal op de Roeselaarse Traxsite langs de Traxweg 1. Tickets kosten 19 euro en kan je bestellen via dansschoolstarlight.be.