Dansschool lanceert Induce Dance Challenge CDR

20 maart 2020

15u00 0 Roeselare Dansschool Induce pakt in tijden van corona uit met een sportieve uitdaging voor hun achthonderd dansers, maar ook voor heel Roeselare.

Onder de noemer Induce Dance Challenge dagen ze iedereen uit om een dans, gecreëerd door Ann-Sophie Vandenweghe en Ines Lanssens, zo goed mogelijk na te doen en dit op te nemen en te verspreiden via Instagram, Facebook en TikTok. “De achterliggende boodschap is uiteraard om gezond bezig te blijven , iedereen aan het dansen te krijgen en te houden en een glimlach in elke huiskamer te toveren”, vertelt Ann-Sophie Vandeweghe. “Dit is trouwens pas de eerste uitdaging. Het is de bedoeling nieuwe uitdagingen de wereld in te blijven sturen, zowel voor wie thuis als in quarantaine zit.” Wie wil meedoen, surft naar www.instagram.com, de Facbookpagina van Induce of zoekt Induce op TikTok op via @induce_dansenbeweeg.