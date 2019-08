Dansschool lanceert dansnamiddagen voor senioren in La Palma-traditie: “Zonder La Palma was ik er nooit geweest” Sam Vanacker

28 augustus 2019

16u24 0 Roeselare Bij dansschool Dançar in de Hoogleedsesteenweg worden er vanaf september elke maand dansnamiddagen voor senioren georganiseerd in de stijl van de ter ziele gegane feestzaal La Palma. Initiatiefnemer Ricardo Oliveira Ferreira heeft een goeie reden om die traditie verder te zetten. Zijn Portugese grootvader en zijn Vlaamse grootmoeder leerden elkaar vijftig jaar geleden kennen in La Palma. “Zonder La Palma was ik nooit geboren.”

Op donderdag 19 september kunnen senioren in de grote zaal van Dançar terecht voor een optreden van Herbert Verhaeghe, terwijl ze er ook kunnen genieten van koffie en gebak. Ricardo Oliveira Ferreira wil een maandelijkse traditie maken van de dansnamiddagen. “Met ‘La Dança’ willen we een eerbetoon brengen aan de glorietijden van La Palma in Gits”, legt hij uit. “La Palma is verdwenen, maar heel veel mensen hebben goede herinneringen aan de zaal. Bovendien leerden mijn grootouders elkaar er kennen. Noem het gerust een eerbetoon, want zonder La Palma was ik nooit geboren en had Dançar niet eens bestaan.”

De taal van de liefde

De vonk tussen Domingos Oliveira Ferreira (71) en Rosanne Segers (66) sloeg over in 1968. “Hij was 20 en kon geen woord Nederlands, ik was 15 en kon geen woord Frans, laat staan Portugees. Maar we dansten allebei graag en dat was genoeg. We hadden de taal van de liefde”, vertelt Rosanne. “Ik was een stuk jonger dan hem, maar in die tijd gingen kinderen nog samen met hun ouders uit. Ik kreeg de zegen van mijn moeder. Elke zaterdag opnieuw spraken we af in La Palma. Elke keer dansten we. Binnen het jaar was ik zwanger en zijn we getrouwd. Op 20 september zijn we vijftig jaar samen.”

Van Portugal naar Gits

In de jaren zestig moesten Portugese jongeren een levensgevaarlijke dienstplicht van vier jaar in de voormalige Portugese kolonies Angola en Mozambique vervullen. Veel jongeren doken onder of ontvluchtten toen het land. Domingos Oliveira Ferreira - Dominique in de omgang - was bij die laatste groep. “Ik was zeventien toen ik met vier vrienden de grens met Spanje overstak. We kwamen uiteindelijk in het noorden van Frankrijk terecht en vonden er werk. In de weekends gingen we samen uit en zo kwamen we in La Palma terecht. In die tijd was de zaal gekend tot in Parijs. Daar heb ik Rosanne ten dans gevraagd. Afspreken was niet altijd eenvoudig, want er waren veel buitenlandse mannen en je mocht na verloop van tijd alleen nog als koppel binnen in La Palma. Vaak wachtten de mannen dan op een parking in de buurt tot we opgepikt werden door de vrouwen.”

“Het waren andere tijden”, gaat Rosanne verder. “Dominique vond kort voor ons huwelijk werk in een meubelfabriek in Izegem. Hij woonde nog een paar jaar bij mijn ouders en ik in en daarna vonden we samen ons eigen stekje in Izegem. Ondertussen wonen we er al meer dan veertig jaar. Ook als getrouwd koppel zijn we nog vaak naar La Palma geweest. Daarom doet het ook wel pijn dat het gedaan is. Al is het mooi dat Ricardo de traditie terug oppikt. Wij zullen alvast van de partij zijn op 19 september. Ricardo is trouwens net als zijn peter. Als hij zijn zinnen heeft gezet op iets, dan gaat Dominique er ook volledig voor.”

Tickets voor de dansnamiddag kosten 10 euro (inclusief koffie en gebak) en kunnen vanaf 2 september besteld worden in de dansschool of via sarah@dansschooldançar.be. Het optreden van Herbert Verhaeghe start om 14 uur, de deuren gaan open om 13 uur. Op de volgende dansnamiddag op 17 oktober is Filip ‘d Haese te gast.