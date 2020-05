Dansschool laat parking uitschilderen om lessen te hervatten: “Elke danser krijgt een parkeervak om social distancing te garanderen” Sam Vanacker

05 mei 2020

16u06 16 Roeselare Vanaf 18 mei starten de scholen terug op en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsraad wordt ook buitensport in clubverband dan terug mogelijk, mits de nodige maatregelen. Binnen dansles geven zit er dus voorlopig niet in, maar bij dansschool Dançar in Roeselare hebben ze daar wat op gevonden. De school liet dinsdagochtend veertig parkeervakken uitschilderen op het plein achter de school.

Ricardo Oliveira Ferreira en zijn vriendin runnen sinds juni vorig jaar dansschool Dançar vanuit een vernieuwde loods op een terrein van 6.500 vierkante meter in de Hoogleedsesteenweg. Aan de achterkant van die loods is plaats zat. “In theorie zouden we er 350 wagens kunnen zetten. Parkeervakken laten uitschilderen was iets dat al langer op ons ‘to do’-lijstje stond, maar door de coronacrisis laten we die klus nu veel vroeger uitvoeren dan gepland. Er werden veertig vakken geschilderd en elke danser krijgt op 18 mei een parkeervak toegewezen. Zo blijft iedereen letterlijk ‘in z’n kot’ en zo garanderen we de social distancing.”

Het enige waar we jammer genoeg geen vat op hebben is het weer. Als het regent kan er niet gedanst worden.” RIcardo Oliveira Ferreira

“Nog mooi meegenomen voor onze outdoor classes is dat we achterin de danszaal, achter de spiegelwand, een grote industriële poort hebben die we kunnen open zetten richting parking. Zo kunnen we de muziekinstallatie van binnen ook buiten gebruiken, terwijl de lesgevers bij de poort op een veilige afstand van de dansers kunnen staan. Het enige waar we jammer genoeg geen vat op hebben is het weer. Als het regent kan er niet gedanst worden. Dat zullen we dan ook telkens communiceren via onze facebookpagina.”

Parkeervak reserveren

Ricardo biedt de lessen gratis aan, maar de plaatsen - of in dit geval de parkeervakken - moeten gereserveerd worden. “Iedereen is welkom, ook wie geen lid is, maar reserveren is verplicht. We houden de drempel zo laag mogelijk. Zo starten we op 18 mei om 19 uur met een kinder-en volwassenen zumbaworkshop, om 20 uur gevolgd door een outdoor spinningsessie. Dinsdag staat er een tabata-workout op het programma en op woensdag is er yoga en pilates. Donderdag is er piloxing voor volwassenen, vrijdag zorgen we voor een algemene dansles voor kids, jeugd en volwassenen. Fun staat centraal. We sluiten de dansweek af op zondagochtend met de eerste Dançar Cycling Team Tour, een rit van zowat 60 kilometer onder begeleiding van ervaren wielertoeristen.”

“De outdoor lesweek is eigenlijk een gratis extraatje bovenop het bestaande lessenpakket. In de zomervakantie staat nog zo’n gratis lesweek gepland voor de leden. De gewone lessen hebben we tijdens de lockdown namelijk helemaal online afgerond”, geeft Ricardo nog mee. “Wedstrijden en reguliere danslessen waren afgelast, maar we bezorgden al onze leden video’s van de lessen en organiseerden videoconferenties. Door regelmatig QR-codes te posten op sociale media trakteerden we de leden bovendien bijna dagelijks op een verrassingsopdracht onder de noemer ‘Unlock the Lockdown’. Verre van een ideale situatie, maar we hebben toch het onderste uit de kan proberen te halen.”

Inschrijven kan via Roeselare@DansschoolDancar.be. Meer info is te vinden op de facebookpagina van de dansschool.