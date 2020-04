Dansende slagerszonen gaan viraal: “Missie geslaagd, want we wilden

iedereens gedachten even verzetten” CDR

06 april 2020

12u31 4 Roeselare Maxim (24), Guillaume (20) en Edouard (14) Lambert, de zonen van de uitbaters van Kwaliteitsslagerij Nico & Katrien langs de Godshuislaan maken furore op het internet.

Het trio lanceerde enkele dagen terug een filmpje waarin ze hun danskunsten toonden in de slagerij. Het filmpje werd ondertussen al ruim 20.000 keer bekeken. “De reacties zijn echt overweldigend en allemaal positief”, lacht Maxim. “In huidige tijden is iedereen maar over één onderwerp bezig: corona. Wij wilden graag de gedachten van velen even verzetten en een lach op hun gezicht toveren. Vandaar het filmpje, dat opgenomen is na enkele keren oefenen. Dat het zo’n succes is hadden we nooit durven denken. Het is nogal uit de hand gelopen, maar missie volbracht zeker?”

De danspasjes van de broers zie je hier: