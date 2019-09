Dansende Beren organiseert gratis showcasefestival CDR

05 september 2019

Dansende Beren, het online muziekmagazine van Roeselarenaar Niels Bruwier, biedt op zaterdag 21 september opkomend talent van eigen bodem en ver daarbuiten een platform via hun Dansende Beren Showcasefestival dat ze organiseren op de Traxsite. “Zorgvuldig selecteerden we 12 Belgische muzikale acts die nog geen booker en/of label hebben, maar overduidelijk barsten van het potentieel”, klinkt het. “De line-up biedt werkelijk voor ieder wat wils. Elke band heeft al een opvallende eigenheid en dus belooft iedere set vernieuwend te worden. Zo staan Yung Mavu, Chibi Ichigo en Matt Wxsted klaar om de Belgische rapscene te veroveren. Ook rockgroep Sister May zal scoren op hun thuismatch en PINGPONGCLUB wil zich met zijn groovy rockmuziek naar de eerste plaats in de ranking werken. She Bad zal er een extra dreunende lap op komen geven en de punkers van Meltheads voorzien ons Showcasefestival van een lading afmattende springerigheid. De muzikale duizendpoot Wolker en Emy met haar ongelooflijke stemgeluid staan dan weer klaar om ons te betoveren. Ons compleet in extase brengen, is een geknipte taak voor het eigenzinnige en exotische Omar Dahl en tot slot belooft de popact van Promis3 spectaculair te worden en voorziet het duo MONOMONO iedereen van de nodige dosis gewaagde elektronica.” Het Showcasefestival gaat van start om 14 uur en is volledig gratis.