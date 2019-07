Dansende Beren Festival wordt Dansende Beren Showcasefestival en focust nog meer op beginnende bands CDR

16 juli 2019

Dansende Beren, het online muziekmagazine van Roeselarenaar Niels Bruwier, organiseerde vorig jaar voor het eerst een muziekfestival op de Traxsite. Dat krijgt dit jaar een vervolg, maar wordt in een iets ander kleedje gestopt. Het Dansende Beren Festival wordt herdoopt tot het Dansende Beren Showcasefestival en er wordt echt gefocust op het in de kijker zetten van beginnende bands. Concreet betekent dit dat Dansende Beren beginnende bands zonder booker of label een podium willen bieden, zodat ze zich kunnen bewijzen tegenover een geïnteresseerd publiek vol muziekliefhebbers. Ze proberen ook de juiste mensen uit te nodigen op het festival zodat nieuw talent echt ontdekt kan worden. Dansende Beren Showcasefestival vindt plaats op 21 september. Vanaf 14 uur zwaaien de deuren van de Traxsite open. Op vandaag zijn al de eerste zes namen van de optredende artiesten bekend. Het gaat om EMY, Meltheads, Yung Mavu, Wolker, she bad en Sister May. Het festival is gratis.