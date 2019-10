Dankzij City Beer Golf verken je Roeselare al golfend en met een streekbiertje in de hand Charlotte Degezelle

16 oktober 2019

12u11 0 Roeselare Roeselare is de eerste stad in West-Vlaanderen die toeristisch ontdekt kan worden via City Beer Golf. Het concept is eenvoudig: tijdens een ontspannend partijtje golf dwars door het centrum verken je de stadskern en ondertussen krijg je de gelegenheid om te proeven van drie lokale streekbieren.

“Toerisme, dat is op vandaag beleving”, opent toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V). “Net daarom ben ik zo blij met het citygolfgebeuren. Het is een accent om onze stad kenbaar te maken.” Het citygolfverhaal, waarbij groepen al golvend de stad verkennen, werd in 2014 in Roeselare geïntroduceerd door ondernemer Vincent Hellemans. “Quasi om de andere dag mogen we een groep verwelkomen”, zegt hij. “Het citygolfverhaal is dan ook een groot succes in Roeselare. Net daarom hebben we beslist om City Golf in Roeselare naar een hogere dimensie te tillen en City Beer Golf te introduceren. Roeselare is de eerste West-Vlaamse stad waar we dit concept, waarin ontdekken, beleven en proeven centraal staat, lanceren.”

Concreet ga je tijdens City Beer Golf in groep op pad met golfclubs en ballen. “We spelen ongeveer een uurtje golf op vier verschillende locaties in de stad en ontdekken zo de mooiste plekjes van de stad, inclusief leuke weetjes”, licht Vincent toe. “Tussenin doen we drie cafés aan waar we telkens een streekbier proeven en ook de nodige uitleg erover verschaffen. In KOERScafé proef je het Jempibier, in de Moustache Rodenbach Grand Cru, in Au Grand Café Rodenbach Alexander, in Romen Rodenbach, de biertjes van Triporteur in De Lange Giraf en ook De Korenbloem serveert Rodenbachbieren. Dit telkens in proefglazen. Er zijn ook niet-alcoholische alternatieven voorzien. De tocht is ongeveer drie kilometer lang.”

Een partijtje City Beer Golf kost 26,50 euro per persoon, inclusief huur van het golfmateriaal en een verzekering in geval van schade. Reserveren kan via www.citybeergolf.be en dient minstens twee weken op voorhand te gebeuren.