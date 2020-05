Dan toch geen Dwars door Vlaanderen CDR

20 mei 2020

16u09 0

De wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen, met start op de Roeselaarse Grote Markt, zal dan toch niet doorgaan op woensdag 14 oktober. Normaal gezien had de wielerwedstrijd op 1 april moeten plaatsvinden, maar de coronacrisis besliste daar anders over. De wedstrijd werd opgeschort en er werd een nieuwe datum geprikt in oktober. Maar nu heeft organisator KSV Waregem Vooruit na lang wikken en wegen beslist om hun 75e editie uit te stellen naar 2021.