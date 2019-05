Dan toch geen appartementsblokken in Onledemeersstraat CDR

24 mei 2019

13u39 0 Roeselare Projectontwikkelaar Immoro heeft zijn bouwplannen voor twee appartementsblokken in de Onledemeersstraat opgeborgen.

Bewoners trokken eerder dit jaar aan de alarmbel over de plannen van Immoro om in hun straat twee appartementsblokken te bouwen. Ze vonden het woonproject niet passen in hun woonwijk, zagen het groen aan de Onledebeek niet graag verdwijnen en vreesden overlast. Ze dienden bezwaar in bij de stad. Nu krijgen ze goed nieuws, want Immoro heeft het bouwdossier ingetrokken.