Daklozen nog steeds tijdelijk in leegstaande woningen en op hotel door coronacrisis CDR

22 september 2020

08u59 0 Roeselare Door de coronacrisis draait de nachtopvang nog steeds op een lagere capaciteit. Roeselare blijft dak- en thuislozen opvangen in nood- en doorgangswoningen, maar ook op hotel.

Het was raadslid Lieve Lombaert (N-VA) die tijdens de gemeenteraad informeerde naar de alternatieve nachtopvang in tijden van corona en het kostenplaatje ervan. Schepen Bart Wenes gaf toelichting: “Op 16 maart moest onze nachtopvang, met een capaciteit van 10 personen, in lockdown. Dit voor een periode van twee maanden. Wie er verbleef, stond plots op straat. Normaal kijken we dan binnen het netwerk van de betrokkene of er ergens een oplossing is inzake tijdelijke opvang. Maar door corona was dit geen optie. Daarom hebben we deze mensen gehuisvest in onze vrijstaande nood- en doorganswoningen. Dit individueel, want in groep was opnieuw niet mogelijk. Op die manier konden we 17 mensen een plek geven. Zij betaalden een gebruikersvergoeding. Voor wie in die periode thuisloos werd, moesten we op zoek naar een andere oplossing want ons patrimonium is beperkt. Net zoals andere centrumsteden sloten we een contract met een hotel. Het gaat om De Bonte Os. Tijdens de volledige sluiting van de nachtopvang verbleven daar 16 personen. Ondertussen is de nachtopvang opnieuw open, maar nog steeds met een beperkte capaciteit van vijf personen. Nog steeds verblijven mensen in doorgangswoningen en sinds de heropening van de opvang verbleven in totaal nog zeven personen in De Bonte Os. De bedraagt op dit moment 13.490 euro. Maar dat kunnen we ondervangen door de 12.500 euro en de 540.000 euro subsidies die we respectievelijk krijgen van de provincie en de federale overheid. De dak- en thuislozen die we helpen, zijn trouwens mensen die dakloos geworden zijn op grondgebied Roeselare.”