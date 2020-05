Dagcentrum Sint-Henricus in juni weer open Valentijn Dumoulein

26 mei 2020

14u20 0 Roeselare Het Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus mag vanaf 2 juni opnieuw de deuren openen. De activiteiten en zorg gaan wel tijdelijk op een andere locatie door.

Voorlopig tot en met 31 augustus vinden de activiteiten en de zorg plaats in de gebouwen van dienstencentrum Schiervelde in de Schierveldestraat 55 in Roeselare en niet in rusthuis Sint-Henricus, waar het dagcentrum normaal gevestigd is. Op deze manier komen de bezoekers van het dagcentrum en de bewoners van het rusthuis niet in contact met elkaar om zo het risico op besmetting met Covid-19 te beperken.

In het Pluk-de-dagcentrum, waar normaal plaats is voor dertig bezoekers, kunnen vanaf 2 juni negentien mensen opnieuw terecht. Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden uiteraard gerespecteerd en er werd een vierde bus ingeschakeld voor het vervoer van en naar het dagcentrum om ook op de bus de nodige afstand te kunnen garanderen.