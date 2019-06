Dag van het Schoolbusje zet buschauffeurs en begeleiders van buitengewoon onderwijs in de kijker CDR

05 juni 2019

13u13 0 Roeselare Op de Dag van het Schoolbusje ging woensdag alle aandacht voor een keer naar de buschauffeurs en de begeleiders van het buitengewoon onderwijs.

Elke dag maken vijf Roeselaarse scholen voor buitengewoon onderwijs gebruik van 26 busjes. Die brengen de leerlingen uit heel de provincie naar school en terug. Reden genoeg voor de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en reisorganisatoren (FBAA) om voor het tweede jaar op rij de MOBY-dag of de ‘Dag van het Schoolbusje’ te organiseren. “Met de MOBY-campagne willen we de buschauffeurs en begeleiders de aandacht geven die ze verdienen”, zegt Kim Taylor van FBAA. “Ze hebben een groot hart voor kinderen en jongeren met een beperking. Daarnaast willen we de band versterken die ontstaat tussen de chauffeurs en hun passagiers.”

Woensdag kleefden de 26 chauffeurs de Moby-sticker op de bus. ’s Middags verzamelden ze samen met hun begeleiders en de zeshonderd kinderen die ze dagelijks vervoeren op de vaste verzamel- en overstapplaats op de parking van de REO Veiling. Daar gingen ze op de foto met ‘hun’ kinderen, die allen een MOBY-maskertje droegen. Els Depoorter rijdt al twintig jaar met een busje van Reizen Joye en vervoert kinderen uit VBBO De Hagewinde. Zij is gecharmeerd door het initiatief. “Het is leuk om eens bedankt te worden”, reageert ze. “Al is het eigenlijk niet nodig. De kinderen bedanken ons elke dag met hun glimlach, een knuffel, een tekening of zelfs een stuk van hun snoep.”