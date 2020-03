Dag van de Zorg uitgesteld door corona, maar opendeur AZ Delta kan doorgaan CDR

05 maart 2020

17u41 0

Tijdens een overleg tussen Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) met de zorgsector naar aanleiding van het Coronavirus is beslist om de jaarlijkse Dag van de Zorg, die op 15 maart zou plaatsvinden, uit te stellen. Dit omdat ouderen en zieken extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus en de ziekenhuizen en woonzorgcentra hun mensen nodig hebben om met de patiënten bezig te zijn. Ook AZ Delta haakte hun wagonnetje aan de Dag van de Zorg met de opendeur en voorstelling van de nieuwbouwcampus in Rumbeke en de nieuwbouw op campus Brugsesteenweg. Maar die kan op vandaag nog gewoon doorgaan. “We hebben ons hiervoor geïnformeerd bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en bij de provinciale gezondheidsinspecteur”, weet Kristien Beuselinck, communicatieverantwoordelijke bij AZ Delta. “Het grote verschil is dat onze nieuwbouwcampus nog niet in gebruik is en er dus nog geen patiënten verblijven. De situatie wordt wel verder dag per dag opgevolgd.”