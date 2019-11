Dag van de Wetenschap bij Hogeschool Vives CDR

21 november 2019

11u30 0

Hogeschool Vives Campus Roeselare neemt op zondag 24 november deel aan de Dag van de Wetenschap. Van 14 tot 17 uur kom je op plaatsen waar je anders niet binnen mag. Je ontdekt er uitvindingen en luistert er naar docenten, studenten en onderzoekers. Hun demonstraties zetten je wereld helemaal op zijn kop. Of je kunt zelf de handen uit de mouwen steken in boeiende workshops. Zo kan je onder meer het menselijk lichaam ontdekken in Virtual en Augmented Reality, de hardheid van fruit testen, leren of je hond gezond is, leren hoe drones worden ingezet in de boomverzorging en zoveel meer. Het volledige programma is te vinden via https://www.vives.be/nl/dvdw-roeselare.