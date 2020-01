Dag van de Voeding in Hogeschool VIVES campus Roeselare CDR

31 januari 2020

Op woensdagnamiddag 19 februari vindt in campus Roeselare van Hogeschool VIVES de Dag van de Voeding plaats, georganiseerd door de Eekhout Academy. Die is bedoeld voor leerkrachten middelbaar onderwijs, docenten en andere geïnteresseerden. Iedereen kan twee werkwinkels bijwonen. De eerste sessie start om 14 uur, de tweede sessie om 15.45 uur. Er staan vijf werkwinkels op het programma: de herziene taxonomie van Bloom in onderwijs, de herziene taxonomie van Bloom in voeding, innovaties in de keuken, afSTEMmen op FOOD – aan de slag met onderzoekend leren in de context voeding en wat doen met een gastronomisch menu als blijkt dat één van de gasten erg allergisch blijkt aan één ingrediënt. Inschrijven kan via www.eekhoutacademy.be.