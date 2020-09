Dader stuurt kat naar rechtbank na inbraken bij scouts en restaurant in Roeselare LSI

30 september 2020

14u39

Roeselare Een 34-jarige man uit Roeselare daagde niet voor de rechter in Kortrijk op voor zijn proces rond inbraken bij de Rumbeekse scouts en restaurant San Marco. De openbare aanklager eiste een celstraf van 10 maanden.

Op 14 juli 2018 kregen de Rumbeekse scouts ongewenst bezoek over de vloer. Een inbreker forceerde verschillende sloten, deuren en ramen, gooide alles overhoop en ging er met een gestolen sleutel uiteindelijk met een gehuurde bestelwagen vandoor. Dankzij het track and trace-systeem in het voertuig kon het snel gelokaliseerd worden. Het onderzoek leidde naar Steve D. Hij wordt ook verdacht van een inbraak bij restaurant San Marco in Roeselare. Daar zorgden camerabeelden en vingersporen voor bewijs. Hij daagde niet voor de rechter op. De scouts vroegen een schadevergoeding van 1 symbolische euro voor elk lid dat op het ogenblik van de inbraak actief was, goed voor 341 euro. Ze vroegen ook de materiële schade terug. Vonnis op 28 oktober.