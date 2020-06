Dader steekpartij aan station Roeselare daagt niet op voor proces LSI

08 juni 2020

17u44

Bron: LSI 6 Roeselare Een 32-jarige man die er van verdacht wordt op 17 juli 2019 messteken te hebben uitgedeeld in de buurt van het station van Roeselare daagde maandag niet op voor zijn proces in Kortrijk. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van drie jaar.

Om onduidelijke reden ontstond er tumult tussen twee groepjes jongeren, waarbij het slachtoffer een messteek in het been kreeg. Toen de politie arriveerde, zagen de agenten enkele jongeren die stenen gooiden naar de vermoedelijke dader. Volgens het slachtoffer zat hij gewoon op een bankje met enkele vrienden en stoof Shaun C. op hem af omdat hij zijn territorium als drugsdealer had geschonden. C. daagde niet op voor zijn proces. Aan de politie verklaarde hij dat hij verkeerdelijk als dader werd aanzien. Ook in 2014 was hij al eens bij een steekpartij in Roeselare betrokken. Vonnis op 29 juni.