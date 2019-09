Dader naar raadkamer, woensdag stille wake voor vermoorde Ellen (37) VHS

10 september 2019

18u28 0 Roeselare Pol M., de 45-jarige man uit Oekene die afgelopen weekend in hun koppelwoning zijn vrouw Ellen D’hooghe om het leven bracht, verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk. Daar zal zijn aanhouding zonder twijfel met een maand worden verlengd. Woensdagavond is er een stille wake om Ellen te herdenken, voor de woning waar de feiten zich afspeelden.

De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft Pol M. (45) laten aanhouding op verdenking van moord. In de nacht van zaterdag op zondag bracht hij z’n echtgenote om het leven. Ellen D’hooghe had twee dagen voordien definitief te kennen gegeven dat ze wou scheiden, Pol M. kon dat niet aan. Na zijn gruweldaad nam de man een fikse voorraad medicijnen in, hopend dat die hem fataal zouden worden. Dat was echter niet het geval. Toen de feiten aan het licht kwamen, werd M. naar het ziekenhuis overgebracht. Maandag werd hij verhoord en nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden. Vrijdag verschijnt hij voor het eerst voor de raadkamer in Kortrijk

Bloemen en kaarsen

In Oekene, waar iedereen geschokt is door de gebeurtenissen, hebben enkele mensen intussen het initiatief genomen voor een stille wake, om Ellen D’hooghe te herdenken. Die vindt plaats op woensdag 11 september om 20 uur, voor de woning waar de feiten zich afspeelden, in de Ketsersstraat in Oekene. Er wordt veel volk verwacht.