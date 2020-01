D-KO sluit volgende maand definitief de deuren CDR

06 januari 2020

Na net geen tien jaar sluit interieur- en decoratiezaak D-KO in februari de deuren op de Roeselaarse Grote Markt. De winkel groeide uit de meubelafdeling van Euro Shop langs de Meensesteenweg. De familie Kerckhof verbouwde de drie historische gebouwtjes waar voorheen Omer ’s Pannenkoekenhuis en Lingerie Antoinette gevestigd waren tot één groot commercieel pand en in mei 2010 opende D-KO er de deuren. “Maar helaas moeten we op vandaag constateren dat de winkel niet meer aan onze verwachtingen voldoet”, duidt Danny Kerckhof. “We hebben de indruk dat de winkel meer een toonzaal geworden is voor de Euroshop buiten het centrum. Bovendien speelt de moeilijke bereikbaarheid voor onder meer leveranciers ons parten. Daarom hebben we beslist de winkel stop te zetten, maar tegelijkertijd terug de keren naar onze roots.” Alle collecties die te vinden zijn in D-KO zullen aanwezig blijven in de meubelafdeling van Euro Shop Roeselare en ook het personeel verhuist naar daar. Momenteel loopt er een totale uitverkoop in D-KO. “Wat de toekomst brengt voor het pand op de Grote Markt is nog onduidelijk maar er liggen bepaalde pistes open”, besluit Kerckhof.