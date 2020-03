CVO Creo opent nieuwe campus voor technische opleidingen: “Geen antwoord op hoge werkloosheidscijfers in de regio, maar op grote vraag naar arbeidskrachten” Charlotte Degezelle

03 maart 2020

11u55 0 Roeselare Langs de Zwaaikomstraat opende CVO Creo, in het bijzijn van federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle, dinsdag haar gloednieuwe campus ROC waar de technische opleidingen en het contractonderwijs onderdak vinden. De nieuwbouw werd gerealiseerd in amper zes maanden tijd en moet een antwoorden bieden op de grote vraag naar technische arbeidskrachten in de regio.

De bouwwoede bij CVO Creo houdt aan. Nadat ze in 2017 op de vroegere site van De Watergroep langs de Blekerijstraat campus Umami openden en in 2018 de oude Rodenbachbibliotheek en het naastgelegen klooster aan de overkant van de straat herbestemden tot campus Klara, is nu op campus ROC de derde nieuwbouw op rij officieel geopend. Het dossier werd eind maart 2019, geen jaar terug, op gang getrokken met de goedkeuring van het huursubsidiedossier door Agion. “Op 1 september zijn de bouwwerken gestart en amper zes maanden later kunnen we de nieuwbouw inhuldigen. Het was een echt huzarenstukje om op die korte tijd een technisch opleidingscentrum operationeel te krijgen. Zeker omdat het gaat om een ingewikkelde constructie met verschillende plafondhoogtes”, aldus Karel Moestermans, algemeen directeur CVO Creo. “Maar het state- of-the-art gebouw zal de nodige zuurstof geven aan onze collega’s. Voortaan kunnen ze beschikken over zes nieuwe lokalen voor technische opleidingen zoals lassen, autotechnieken, de houtafdeling en elektriciteit.” Het nieuwe gebouw draagt een prijskaartje van één miljoen euro. “Bovendien investeerden we 320.000 euro in nieuwe toestellen, materiaal en uitrusting. Zo is er onder meer een volledige nieuwe lasafdeling met tien individuele lascabines.”

Volgens Moestermans was de nieuwbouw broodnodig. “Het volwassenenonderwijs lijkt in niets meer op het avondonderwijs van bij de start. We geven op vandaag les van 8 tot 22 uur en dit van maandag tot en met zaterdag. Vorig jaar is ons aantal gegeven lesuren bovendien met ruim 10% gestegen, tot meer dan één miljoen lesuren in totaal. Deze nieuwbouw is geen antwoord op hoge werkloosheidscijfers in de regio, het is daarentegen een antwoord op de grote vraag naar arbeidskrachten. Er is nog veel potentieel. Zo zien wij in onze opleiding NT2, Nederlands voor anderstalige, veel mensen die in hun land van herkomst tal van competenties opdeden. Die moeten we zien te valoriseren.” Minister Nathalie Muylle (CD&V) juicht die ingesteldheid van CVO Creo toe. “Zelfs als we elke werkloze in de provincie een job aanbieden, dan moeten we nog 12.000 vacatures zien in te vullen”, zegt ze. “Vooral de vraag naar technische profielen is enorm groot. Veel West-Vlaamse bedrijven zijn koortsachtig op zoek naar mensen, zeker hier in de regio waar er sprake is van quasi volledige tewerkstelling. Maar er zijn nog steeds ruim 140.000 inactieven, van leefloontrekkenden over bruggepensioneerden tot jongeren, in de provincie. Ook zij moeten participeren en onderwijs zoals hier opent deuren op de arbeidsmarkt.”

Ondanks de afwerking van nieuwbouw nummer drie, heeft CVO Creo ondertussen ook al plannen voor nog een nieuw project. Tegen september 2021 willen ze langs de Blekerijstraat nog eens tien nieuwe lokalen realiseren voor de opleidingen totaalzorg, enkele crea-opleidingen, het tweedekansonderwijs en de diplomagerichte opleidingen ICT. Meer op https://www.creo.be/.