Cultuurliefhebbers zijn welkom op Cultuurplatform Charlotte Degezelle

26 februari 2020

09u30 0

Stad Roeselare en de Kerngroep Cultuurraad nodigen iedereen met een hart voor cultuur uit naar het Cultuurplatform op zondag 22 maart. Deze bijeenkomst verstrekt informatie over wat leeft en beweegt op het vlak van cultuur, dit jaar onder het thema “Onbekend is onbemind”. Plaats van afspraak is de polyvalente zaal van OCAR op het Rumbeekse Kerkplein. Vanaf 10 uur wordt je er verwelkomd door Michel Veracx, voorzitter van de Kerngroep Cultuurraad. Aansluitend maak je kennis met de nieuwe beleidsmedewerker cultuur, is er een oproep naar kandidaatstellingen voor de adviesraad onroerend erfgoed, krijgen aanwezigen de kans om de activiteit van hun vereniging in één minuut voor te stellen en afsluitend is er een slotwoord door cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) gevolgd door een receptie. Deelnemen is gratis, je dient je wel in te schrijven via www.roeselare.be. Dit ten laatste op zondag 15 maart.