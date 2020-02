Cultureel Ambassadeur Nel Bonte exposeert in Ter Posterie CDR

03 februari 2020

15u09 3 Roeselare Nel Bonte, Cultureel Ambassadeur voor Roeselare 2019-2021, palmt van 13 februari tot en met 15 maart Ter Posterie in de Ooststraat in met de tentoonstelling ‘Playground’.

In haar creaties gaat Nel op zoek naar de grens tussen sculptuur, architectuur en scenografie. Ze kijkt op een andere manier naar de functie van dagelijkse objecten. Zo ontstaat een nieuwe betekenis, zowel inhoudelijk als vormelijk. Dit resulteert in een serie van sculpturen die veel weg hebben van schaalmodellen. Hierbij vormt interactie met het publiek en de fysieke ruimte een deel van het artistiek onderzoek en het creatieproces. Tijdens de expo zijn er dan ook twee participatiemomenten - op 19 februari en op 5 maart, telkens van 15 tot 18 uur - waarop het publiek samen met de kunstenares een sculptuur op de expo kan omvormen. Deelnemen is gratis. Ben je benieuwd naar Nels atelier? Op zaterdag 7 maart kun je het atelier in Lichtervelde bezoeken. Inschrijven kan op www.terposterie.be.