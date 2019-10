Cultureel ambassadeur 2019-2020 gezocht CDR

15 oktober 2019

17u30 0

Stad Roeselare lanceert een oproep voor de Cultureel Ambassadeur 2019-2021. Zowel professionele als niet-professionele kunstenaars, artiesten, verenigingen, … kunnen zich kandidaat stellen. Als Cultureel Ambassadeur krijg je, naast de felbegeerde titel, ook publiciteit via de stedelijke communicatiekanalen. Wens je daarnaast een project op te starten waarmee je het imago van de stad Roeselare uitdraagt? Waarbij je ook kwaliteit en vernieuwing nastreeft over de regiogrenzen heen? Dan maak je ook kans op een ondersteunende subsidie. Een ambassadeurstitel geldt voor minstens drie jaar. Kandidaten kunnen zich voorstellen via www.roeselare.be. Dit voor 30 oktober. Op de website van de stad staan ook alle criteria en voorwaarden.