Crowdfunding voor film over Roeselaars project in Dogbo CDR

19 december 2019

08u16 1

Roeselare heeft sinds 2010 een stedenband met Dogbo, een stad in het West-Afrikaanse land Benin. Een van de projecten die de Rodenbachstad er opzette is de geboorteregistratie. Bij ons is dat evident, maar in Dogbo niet en dat zorgt op termijn voor problemen. Kinderen die niet geregistreerd werden bestaan als het ware niet en kunnen geen diploma of rijbewijs behalen. Vorig jaar nog kreeg Roeselare een Europese prijs voor dit project en nu is er ook een film over in de maak. Eerder maakte een reportagemaker al een filmpje van twintig minuten, maar samen met Plan International en Unicef wordt nu ook werk gemaakt van een lange documentaire om de problematiek van ‘spookkinderen’ aan te klagen. Om dit project financieel rond te krijgen, werd een crowdfunding opgezet. Steunen kan hier.