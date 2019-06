Crimicijfers Riho 2018: opnieuw lichte stijging fietsdiefstallen Lieven Samyn

14 juni 2019

07u54 0 Roeselare Het aantal fietsdiefstallen in de politiezone Riho is na jaren van sterke daling het voorbije jaar opnieuw licht gestegen. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers van 2018. Andere opvallende vaststelling is een sterke daling in het aantal vastgestelde drugsfeiten en bromfietsdiefstallen.

In 2000 liepen bij de politiezone van Roeselare, Izegem en Hooglede nog 1.100 fietsdiefstallen per jaar binnen. Dankzij camerabewaking en gerichte acties kon dat cijfer doorheen de jaren teruggebracht worden naar 493 in 2017. Het voorbije jaar waren er dat 527, volledig te wijten aan een stijging in Roeselare. “Het station en de omgeving van de Wilgenlaan in Roeselare zijn de hotspots”, weet korpschef Curd Neyrinck. “Met 15% ophelderingsgraad doet de politiezone wel drie keer beter dan het gemiddelde in de provincie of op nationaal niveau. Dat komt door een project waarbij actief op internet of markten naar gestolen fietsen wordt gezocht. Bovendien worden altijd camerabeelden geanalyseerd. Maar die inspanningen zullen dus volgehouden moeten worden.”

Het aantal bromfietsdiefstallen daalde spectaculair, van 40 in 2017 naar 20 in 2018, een halvering dus. Enkel en alleen een gevolg van de invoering van de nummerplaat voor bromfietsen, aldus Neyrinck. Ook in 2003 was een forse daling in het aantal bromfietsdiefstallen te zien, toen met de invoering van de helmverplichting.

Wél een sterke stijging viel te noteren bij de metaaldiefstallen (van 6 naar 29) en werfdiefstallen (van 19 naar 29). Naar een precieze oorzaak is het voorlopig gissen. Het aantal verkrachtingen staat op het laagste peil in vijf jaar (16), net als het aantal aanrandingen van de eerbaarheid (24).

Opvallend: het aantal vaststellingen rond drugs daalde van 618 in 2017 naar 386 in 2018, volledig te wijten aan het dalende aantal vaststellingen rond drugsbezit. Een gevolg van enkele jaren verstrengde controles, onder meer op fuiven in Izegem. “Met als gevolg dat enkele grote fuiven met (drugs-)overlast niet meer georganiseerd werden of in een andere vorm terugkwamen”, weet de korpschef. Volledig in de lijn met de tijdsgeest: het aantal aangiftes rond informaticacriminaliteit steeg van 98 naar 243.