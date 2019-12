CREO blijft maar bouwen: “De nieuwe campussen waren al vanaf dag één te klein, dus moeten we wel weer investeren” Charlotte Degezelle

03 december 2019

15u47 0 Roeselare Centrum voor Volwassenenonderwijs CREO blijft investeren in extra lokalen. De nieuwe campussen Umami en Klara waren al vanaf de ingebruikname te klein, dus bouwt CREO nog twee nieuwe gebouwen. In de Blekerijstraat moeten tegen september 2021 een nieuwbouw verrijzen, terwijl in het voorjaar al een nieuwbouw in de Zwaaikomstraat in gebruik wordt genomen. Voor de financiering kan CREO rekenen op een huursubsidie van de Vlaamse overheid.

De voorbije jaren heeft CREO de oude loodsen van De Watergroep in de Blekerijstraat omgevormd tot Campus Umami en verbouwde het de oude Rodenbachbibliotheek en het naastgelegen klooster op de hoek van de Blekerij- en de Arme Klarenstraat om tot campus Klara. Die werden in gebruik genomen op respectievelijk 1 september 2017 en 2018. “Maar vanaf dag één waren die eigenlijk al te klein”, vertelt directeur Karel Moestermans. “Vijf jaar geleden hadden we vierduizend cursisten, nu zijn het er al zesduizend. Vooral het tweedekansonderwijs, Nederlands voor anderstaligen (NT2)en de diplomagerichte opleidingen zitten enorm in de lift. Vooral overdag kampen we met plaatsgebrek. We hadden dit jaar makkelijk een extra cursus NT2 kunnen organiseren, want het aantal inschrijvingen is met tien procent gestegen. Alleen hadden we er geen plaats voor.”

Appartementsgebouw

Het was dan ook zoeken naar een nieuwe mogelijkheid om uit te breiden. Met de creatie van campussen Umami en Klara koos CREO voor één site centraal in de stad. “Ook nu wilden we hier in de buurt bouwen”, gaat Moestermans verder. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs had al de vroegere woning van De Watergroep in de Blekerijstraat in eigendom en kon nu ook het appartementsgebouw ernaast kopen. “Twee van de vijf appartementen zijn nog bewoond, maar de huurcontracten lopen eind juni ten einde. We willen dan ook zo snel mogelijk starten met de werken. Het appartemensblok, de garages en de woning van De Watergroep gaan tegen de vlakte en ruimen plaats voor een nieuwbouw van vier bouwlagen. Er komen tien lokalen. We willen er de opleidingen totaalzorg een stek geven, samen met enkele crea-opleidingen, het tweedekansonderwijs en de diplomagerichte opleidingen ICT. Er komt ook een polyvalente ruimte voor 150 mensen die we mogelijk ook beschikbaar zullen stellen voor anderen. Ondergronds komt er een fietsenparking. We willen de bouwaanvraag nog dit jaar indienen en op 1 september 2021 willen we de nieuwbouw in gebruik nemen.”

Maar niet enkel langs de Blekerijstraat slaat CVO CREO opnieuw aan het bouwen. Ook campus ROC langs de Zwaaikomstraat, waar de technische opleidingen georganiseerd worden, wordt uitgebreid. “Halfweg februari willen we die nieuwbouw al inhuldigen”, zegt de directeur. “Die is goed voor zo’n 1.000 vierkante meter nuttige oppervlakte en zal gebruikt worden door de cursisten van de technische diplomagerichte opleidingen als lassen, autotechnieken, de houtafdeling en elektriciteit. We voorzien er ook nog een polyvalent leslokaal. In totaal zal de campus ROC straks 2.600 vierkante meter groot zijn.”