Creatief in tijden van corona: TWICE turnt units van Q-Beach House om tot hygiënecontainers Charlotte Degezelle

01 mei 2020

14u49 3 Roeselare Geen Q-Beach House dit jaar. Dus besliste het Roeselaarse evenementenbureau TWICE om de containers waarmee het Beach House jaar na jaar wordt opgetrokken om te vormen tot hygiënecontainers. Die kunnen, al dan niet gepersonaliseerd, door steden, bedrijven, … ingezet worden om straks het werken, shoppen en zelfs sporten op een veilige manier te laten verlopen.

TWICE is bij het grote publiek onder meer gekend van de Kerst- en de Sinterklaasparade, het Nostalgie Beach Festival, de Foute Party, het Q-Beach House,… en is dus actief in een sector die hard getroffen wordt door de coronacrisis. “Gelukkig zijn wij in twee grote branches actief”, vertelt zaakvoerder Peter Huyghe. “In eerste instantie organiseren wij heel veel bedrijfsevents. Deze worden grotendeels uitgesteld naar eind dit jaar of begin 2021 waardoor hierbij de schade beperkt blijft. De grote publiek events zoals Nostalgie Beach Festival, de Foute Party en het Q- Beach House zijn daarentegen geannuleerd.”

Maar uit die annulaties ontkiemt nu een nieuw initiatief. De basis ervan zijn ChoX, het door TWICE zelf ontwikkelde alternatief voor de klassieke werfcontainer. “Je ziet zo’n containers regelmatig opduiken op bouwplaatsen, als tijdelijke opslag of zelfs als kantoor- en schoolgebouwen. Voor events vonden we deze echter niet mooi en niet praktisch. Een drietal jaar terug hebben we dan ook zelf een concept bedacht, uitgewerkt en gebouwd. Ondertussen zijn we eigenaar van zo’n 36 ChoX eventunits waarmee we onder meer voor Qmusic het Q-Beach House bouwen.”

Die containers dreigden deze zomer op stal te blijven. “Het coronavirus verplichtte ons om na te denken wat we als event agency toch kunnen doen als we willen voorkomen dat iedereen werkloos is door overmacht. En plots viel ons oog op de ChoX die daar anders maandenlang gewoon zouden staan en niets opbrengen. Zo groeide het idee om deze om te turnen tot zogenaamde hygiënecontainers. Die kunnen zowel indoor als outdoor ingezet worden door steden, bedrijven, shoppingcentra,… zodat iedereen op een veilige manier kan shoppen, werken, sporten,…”

TWICE ontwikkelde zowel een kleine als een grote hygiënecontainer. De grote is zes op drie meter en vier meter hoog. Deze telt drie ingangen voorzien van telkens twee dispensers met alcoholgel, is vlot toegankelijk voor andersvaliden en minder mobiele mensen en er kunnen maximaal twee mensen tegelijkertijd door een ingang. De kleine is een tentconstructie van 4 meter op 3 meter met een hoogte van 3,20 meter. Deze telt twee ingangen. “De hygiënecontainers kunnen volledig aangekleed worden in de door de klant gewenste grafische look & feel”, aldus Peter. “Bovendien kunnen ze ook uitgebreid worden met extra functies zoals een systeem om koorts te meten of een telsysteem. De containers zijn trouwens volledig gemaakt uit materialen die ontsmetbaar zijn. Omwille van de veiligheid kunnen de containers ook volledig afgesloten worden.”

