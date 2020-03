Creatief in coronatijden: Hypnosis Dance Academy gaat digitaal met danslessen Charlotte Degezelle

18 maart 2020

18u17 0 Roeselare Hypnosis Dance Academy wil de cursisten in coronatijden toch dansles geven. Daarom zenden Steve Burggraeve en Sally Peire sinds woensdagavond geregeld sportieve sessies uit via Facebook Live die voor iedereen toegankelijk zijn en specifiek voor de cursisten maken de docenten filmpjes van choreografieën en gaan ze er over in gesprek via videoconferenties.

Het coronavirus laat zich ook voelen bij Hypnosis Dance Academy. Niet alleen mag de dansschool tijdelijk geen lessen meer organiseren in hun gebouw in de Groenestraat en is het wedstrijdseizoen geannuleerd, ook financieel zijn er gevolgen. “Naast onze dansschool zijn ook het horecagedeelte en ons winkeltje met danskledij gesloten”, vertellen Steve Burggraeve en Sally Peire. “Daarnaast planden we tijdens de paasvakantie onze eerste internationale reis. We zouden met zeventig dansers naar Barcelona trekken. Die reis, die 45.000 euro kost, is ondertussen geannuleerd. Gelukkig was nog niet alles betaald, maar we zullen zeker een deel van ons geld kwijt zijn. Daarnaast zijn de shows op 23 en 24 mei in CC De Spil ook geschrapt. Hiervoor kochten we al voor 10.000 euro aan kledij aan. Die is niet verloren, maar het is nu toch wat zuur. Zeker omdat we nog maar enkele maanden geleden onze nieuwbouw in gebruik hebben genomen. En activiteit of niet, die moet natuurlijk afbetaald worden.”

Facebook Live

Maar het koppel laat het hoofd niet hangen en gaat creatief om met moderne technologieën. Om hun leden waar voor hun lidgeld te geven, gaan ze digitaal met de dansschool. “We zagen de maatregelen al van vorige week aankomen en begonnen toen al te brainstormen hoe we hier op zouden kunnen anticiperen”, gaat Steve verder. “Sluiten was geen optie, we wilden een alternatief bieden. Al moesten we onze aanvankelijke plannen al wat bijsturen door de strengere regels.” Maar sinds woensdagavond gaat Hypnosis Dance Academy digitaal. “In eerste instantie streamen we onze lessen via Facebook Live. Die zijn voor iedereen te volgen en we focussen er op lessen die je kunt uitvoeren op een vierkante meter, in de woonkamer dus. Denk aan stretching, full body workouts, zumba, tabata,... Om dit te realiseren zijn alleen de docent en in de studio aanwezig. Specifiek voor onze leden maken onze docenten bij hen thuis filmpjes waarmee ze hen de rest van de choreografie waarmee ze bezig waren aanleren. De verborgen YouTube-link van die video’s wordt gedeeld met de leden. Tot slot gaan we ook aan de slag met Google Hangouts zodat de docenten en de leden via de digitale weg toch kunnen praten met elkaar om een choreografie uit te leggen, vragen te stellen,...”

Specifiek voor de wedstrijddansers maakt Hypnosis ook werk van opdrachten. “Ze mogen niet op hun lauweren rusten, want anders verdwijnt alles waar ze zo hard voor gewerkt hebben als sneeuw voor de zon.”

Iedereen positief

De eerste reacties van de leden zijn alvast meer dan positief. “Iedereen zit te trappelen om met de digitale lessen aan de slag te gaan. Meer nog, er zijn zelfs andere sportclubs die ons nu al contacteren om te weten hoe wij te werk gaan.”

Tot slot ligt ook De Dansacademie, de schoolse spin-off van Hypnosis Dance Academy in samenwerking met MSKA, niet stil. “Ook daar werken we via video”, besluit Steve.

