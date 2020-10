Coronatesten kleuterleidsters Vikingschool unaniem negatief CDR

13 oktober 2020

13u51 8

Goed nieuws vanuit de Vikingschool waar eerder drie kleuterleidsters en twee kleuters positief testten op Covid-19 en 50 kleuters uit voorzorg in thuisquarantaine werden geplaatst. Maandag werden alle kleuterleidsters van de school aan de Groenestraat getest. “Alle resultaten zijn negatief. Niemand van hen is besmet met het coronavirus”, aldus directeur Lieve Lema. Volgende maandag worden alle kinderen die momenteel in quarantaine zitten terug op school verwacht. De directeur hoopt dan een nieuwe, coronavrije start te kunnen nemen.