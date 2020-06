Coronaproof kijkdag voor nieuwbouwproject Honzebroekstraat CDR

24 juni 2020

15u11 0 Roeselare Bouwbedrijf Durabrik stelt op zondag 28 juni haar eerste kijkwoning in Roeselare voor aan het publiek.

De kijkwoning maakt deel uit van het nieuwbouwproject in de Honzebroekstraat, waar Durabrik in een nieuwe autoluwe en groene woonwijk 38 halfopen en gesloten woningen bouwt. Het gaat om duurzame woningen die aangesloten zijn en een negatief energiepeil van min één hebben. Door de coronacrisis is Durabrik genoodzaakt een kijkdag op afspraak te organiseren. Hier inschrijven.