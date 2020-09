Coronaproof evenementenhal Industria pakt uit met gevarieerde evenementenkalender CDR

25 september 2020

Industria Eventhall, de eerste coronaproof evenementenhal in Vlaanderen, komt zo langzaam maar zeker op kruissnelheid. Na het openingsevent begin deze maand pakken initiatiefnemers Bernd Ottevaere en Stefan Empis nu uit met een echte gevarieerde evenementenkalender. In oktober en november kan je langs de coronaproof ingerichte loods langs de Louis Leynstraat nu al terecht voor zeven evenementen. “We programmeerden op vandaag zowel comedy, voetbal als muziek”, licht Bernd toe. “In oktober pakken we uit met drie comedyavonden. Op vrijdag 5 oktober ontvangen we Gunther Lamoot en de Nonsense Alliantie, op vrijdag 16 oktober onder meer Roosje Pertz en Jeron Dewulf en op vrijdag 30 oktober Rob Vanoudenhoven en Jan-Bart De Meulenaere. Op zaterdag 11 oktober tonen we de match van de Rode Duives tegen Engeland op groot scherm en we boekten ook al drie muzikale artiesten. Op 17 oktober verwelkomen we Stan Van Samang, op 31 oktober The Starlings en op 28 november Mama’s Jasje.” Meer info en tickets voor de diverse evenementen zijn te verkrijgen via https://industria-eventhall.be/.