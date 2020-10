Coronaproof editie van Bierfestival #VANRSL verloopt vlekkeloos CDR

11 oktober 2020

09u46 0

“We gingen voor een 100% coronaproof bierfestival en we zijn erin geslaagd om het ook 100% veilig te organiseren.” Aan het woord is Stijn Couvreur, voorzitter van het organisatiecomité van het Bierfestival #VANRSL dat zaterdag aan z’n zesde editie toe was. Door de coronacrisis kreeg het festival dat plaatsvond in Expo Roeselare een volledige nieuwe insteek. Geen afzonderlijke stalletjes per brouwerij, maar één grote bedieningstoog en de brouwers zelf die fungeerden als kelner. Op die manier was er voor de bezoekers geen enkele reden om hun tafel van maximum vier personen te verlaten. “Ik ben zowel m’n 60-koppige team, de brouwers als de bezoekers dankbaar”, zegt Stijn. “Alles is echt super verlopen. Iedereen was enthousiast. De brouwers hadden een mindere omzet dan normaal maar waren tevreden dat ze nog eens de kans kregen om hun bier te promoten, de bezoekers gaven ons talloze complimenten over de organisatie en wij van de organisatie kregen na een veiligheidscontrole al onze punten. Wat wil je nog meer?” In totaal mocht het Bierfestival #VANRSL een 400-tal bierliefhebbers ontvangen. Minder dan normaal, maar dat vinden de organisatoren niet erg. “Alles voor de veiligheid”, aldus Stijn. “Tweemaal hebben we de maximumcapaciteit van de expo bereikt, maar nooit stond er een wachtrij.”