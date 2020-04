Coronapatiënten worden ingeënt om longontstekingen te beperken, aantal overlijdens in AZ Delta ligt nu op 52 Alexander Haezebrouck

23 april 2020

15u30 0 Roeselare zwaar getroffen coronapatiënten van het AZ Delta in Menen krijgen een inspuiting met een nieuw geneesmiddel dat de hevige ontstekingsreacties in de longen moet beperken. Het medicijn is er gekomen na een wetenschappelijke studie onder leiding van professor Lambrecht van het UZ Gent. Dinsdag stierven nog eens drie bejaarde coronaptiënten in AZ Delta, dat brengt het trieste totaal op 52.

De dienst longziekten van het AZ Delta neemt ondertussen deel aan vier wetenschappelijke onderzoeken in de zoektocht naar een nieuw medicijn tegen het coronavirus. Verschillende patiënten van het AZ Delta opgenomen in twee wetenschappelijke studies. Het gaat om de SARPAC- en de COVAID studie onder leiding en in samenwerking met professor Bart Lambrecht van het UZ Gent. Na zeer intensief voorbereidend werk in de COVAID-studie kunnen donderdag zwaar getroffen patiënten ingeënt worden met een nieuw geneesmiddel dat de hevige ontstekingsreacties in de longen moet beperken. In de andere studie, de SARPAC-studie zijn vier patiënten opgenomen van het AZ Delta. Hier gaat het om het toedienen van een nieuw geneesmiddel dat via een spuitbus wordt ingeademd. Dat geneesmiddel moet ook de longen beschermen tegen aftakeling door het virus. Elke patiënt die deelneemt aan de studie heeft 50 procent kans dat hij of zij de studiebehandeling ook effectief krijgt, de andere helft krijgt de standaardbehandeling. In totaal zullen in België 80 patiënten in deze studie behandeld kunnen worden. Naast deze twee studies werkt de dienst longziekten van AZ Delta ook nog mee aan 2 internationale onderzoeksprojecten, enerzijds naar het voorkomen van COVID-19 bij longkankerpatiënten, anderzijds naar mogelijke oorzaken van zeer ernstige Covid-19 infecties bij jonge patiënten zonder risicofactoren.

Dodental staat ondertussen op 52

Het aantal patiënten die in AZ Delta ondertussen stierven aan het coronavirus, is opgelopen tot 52. Woensdag stierven nog eens drie bejaarde patiënten aan de gevolgen van COVID-19. Eén 95-jarige vrouw stief op de isolatieafdeling van het AZ Delta in Menen. Ook op de isolatieafdelingen van het AZ Delta in de Westlaan en in de Wilgenstraat stierf telkens één patiënt. Het ging telkens om mannen die tussen de 80 en 90 jaar oud zijn. Het aantal besmette patiënten die het AZ Delta opvangt blijft ondertussen wel gestaag dalen. Op dit moment verblijven 104 patiënten in het AZ Delta, daarvan liggen 13 patiënten op de dienst intensieve zorg. De daling is het sterkst te voelen in de campus Wilgenstraat waar op dit moment 26 coronapatiënten verzorgd worden. In totaal raakten ook 71 medewerkers en 10 artsen besmet met het virus. 47 medewerkers zijn ondertussen genezen, 39 daarvan zijn alweer aan de slag. Ook bij de besmette artsen zijn al enkelen opnieuw aan de slag in het ziekenhuis.