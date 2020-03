Coronapatiënten AZ Delta stijgt naar 20, twee extra tenten om mogelijke toestroom aan te kunnen Alexander Haezebrouck

20 maart 2020

16u11 0 Roeselare Het AZ Delta verzorgt op dit moment 20 coronapatiënten. 16 patiënten liggen in de campus Wilgenstraat, daarvan liggen er drie op intensieve zorg. In de campus in Menen worden vier patiënten verzorgd die besmet zijn met het COVID-19 virus. “We hebben ook twee extra tenten geplaatst om de mogelijke toestroom de baas te kunnen”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck.

Ook in het AZ Delta stijgt het aantal coronapatiënten die ze opvangen. Woensdag ging het nog om 16 coronapatiënten, de dag ervoor slechts 11 waarvan één op intensieve zorg. Op alle campussen samen van het AZ Delta worden op dit moment 115 patiënten opgevangen die mogelijks besmet zijn met virus en die het resultaat van een coronatest afwachten. Woensdag waren dat er nog 95. Ondertussen breidt het AZ Delta hun corona afdelingen in hun campussen ook uit om de toestroom van toekomstige patiënten aan te kunnen. In Roeselare zijn er twee tenten bijgekomen die sinds vandaag in gebruik zijn genomen. “Eén tent is bedoeld voor uitvoeren van een triage waarbij de verschillende patiëntengroepen gescheiden worden volgens dringendheid en mogelijke besmetting”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck. “De tweede tent dient om extra capaciteit te voorzien voor de evaluatie en behandeling van coronapatiënten. Als een patiënt moet opgenomen worden en mogelijk positief test op corona, wordt hij opgenomen op een isolatieafdeling voor mogelijk besmette patiënten. Daar wordt de patiënt verder behandeld wordt in afwachting van het testresultaat. Als de test uitwijst dat de patiënt besmet is met het coronavirus dan gaat die patiënt naar de aparte afdeling voor besmette patiënten voor verdere verzorging.” De tenten staan ter hoogte van de Meensesteenweg. Daardoor wordt het verkeer vanuit het centrum omgeleid via de Rijselstraat. Ook spoeddiensten zijn ondertussen opgesplitst in een gedeelte corona en een gedeelte voor al de rest. Het aantal medewerkers die zich met coronapatiënten bezig houden, is opgetrokken. Het ziekenhuis benadrukt wel dat wie zich ziek voelt, moet hoesten of ademhalingsproblemen heeft, nog altijd eerst de huisarts moet bellen. De huisarts zal dan inschatten of je je moet aanmelden bij een triagecentrum of niet.