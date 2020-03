Coronafoon helpt kwetsbare buren in wijk Groenpark CDR

16 maart 2020

11u41 0 Roeselare Het wijkcomité van het Groenpark toont haar warme hart en lanceert de coronafoon, een initiatief voor kwetsbare buren.

Risicopatiënten of mensen die in quarantaine moeten blijven, kunnen hun boodschappenlijstje of andere noden doorgeven op 0486/89.64.59. Daarna gaat een buur de boodschappen doen en plaatst deze, na aanbellen, aan de voordeur. Bij de boodschappen steekt de rekening en het rekeningnummer van de buur. “Als we ons allen inzetten om de meest kwetsbare buren te beschermen en wijsheid te verspreiden tijdens deze crisis, kunnen we hier sterker en meer verbonden uitkomen”, meent het wijkcomité.