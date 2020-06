Coronacrisis zorgt voor innovatie in hulpverlening van CAW CDR

17 juni 2020

De lockdown heeft voor innovatie gezorgd in de hulpverleningsaanpak van het CAW Centraal West-Vlaanderen. Voor de coronacrisis was het CAW zoekende om verschillende communicatiekanalen met elkaar te combineren: een gesprek in het CAW, telefonisch contact, een huisbezoek, via chat of per mail. “Tijdens de eerste fase van de lockdown zijn we grotendeels overgegaan op hulpverlening digitaal en telefonisch”, vertelt directeur Inge Ramboer. “We zijn ook begonnen met beeldbellen. Ondertussen zijn er al weer face-to-face gesprekken op afspraak en sinds 15 juni staat onze deur van de permanentie weer open. Toch blijft ook het beeldbellen als tool populair. Het grote voordeel van beeldbellen is dat je elkaar kunt zien en horen zonder enig risico en zonder het volgen van een maatregel zoals het dragen van een mondmasker. Blijkbaar spreekt dit een groep cliënten aan. Je doet je verhaal thuis, maar er is een hulpverlener die luistert. Er is een gevoel van nabijheid omdat je elkaar ook ziet, die duidelijk een meerwaarde heeft voor mensen met een welzijnsvraag.”