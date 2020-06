Coronacrisis houdt H3ctor niet tegen om nieuwe EP te releasen CDR

04 juni 2020

08u57 0 Roeselare De Oekense band H3ktor laat opnieuw van zich horen. Drie jaar nadat Hans Bracke, Bram Vanhalst en Sébastien Decock hun eerste EP ‘Enjoy Your Innocence’ op de wereld loslieten, ligt de opvolger klaar. Die kreeg de titel ‘Sensus’ en kwam er in samenwerking met Roeselarenaar Dominiek Hoet, producer en bassist van King Hiss.

“Na de release van Enjoy Your Silence waren we als band live behoorlijk actief”, opent Hans Bracke. “Maar het drukke leven en gezinsuitbreiding remde de band vervolgens wat af. Desalniettemin bleven we werken aan nieuwe nummers, met de bedoeling om werk te maken van een volledige plaat. Die plannen wijzigden we na contact met Dominiek Hoet. We kozen ervoor om opnieuw een EP op te nemen en door samen te werken met Dominiek heel wat ervaring op te doen. Dankzij hem konden we drie oerdegelijke nummers neerzetten.”

Vanaf zaterdag 13 juni releasen de muzikanten de titelsong ‘Sensus’ via iTunes, Spotify, Bandcamp, .... “Een toegankelijk nummer en onze eigen interpretatie is van de allegorie van de grot van Plato. Een verhaal dat we tevens hebben verwerkt in onze album art, samen met de Zwevegemse kunstenaar Ben Vandenberghe. ‘Broken’ gaat daarentegen over een liefdesbreuk en ‘Drowning’ is een brug tussen beide andere nummers. Het is de bedoeling dat we de nummers de komende maanden één voor één online uitbrengen, in augustus moeten ze dan op CD beschikbaar zijn.”

Door de coronacrisis zit optreden er voorlopig niet in, en een ook releaseshow is geen optie voor H3ktor. “We droomden van een grootse, extravagante show. Fanfare, clowns, olifanten en een popcornmachine zouden aanwezig zijn. De hologram van James Dio zou alles presenteren, niemand minder dan Metallica zou het voorprogramma spelen en Jack Black zou komen buikdansen”, lacht Hans. Maar Covid-19 gooide roet in het eten. Maar wachten op een vaccin doen we niet. We willen onze muziek nu al naar buiten brengen en hopen dat we deze opnieuw live kunnen brengen na de coronacrisis.”

Meer op http://www.h3ktor.com.