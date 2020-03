Coronacrisis dwingt Roeselaarse nachtopvang om creatief te zijn: “Daklozen worden tijdelijk ondergebracht in doorgangswoningen” Charlotte Degezelle

18 maart 2020

10u11 0 Roeselare De traditionele nachtopvang in De Noorderbrug langs de Noordlaan is tijdelijk opgeschort want tot 13 daklozen samen onderbrengen in één living en drie slaapkamers kan niet in tijden van corona. Maar het Welzijnshuis laat deze doelgroep niet in de kou staan en brengt hen tijdelijk onder in afzonderlijke doorgangswoningen van het OCMW waar ze uitzonderlijk ook overdag mogen blijven. Sociale kruidenier De Graancirkel werkt daarentegen voorlopig enkel op afspraak.

Sinds 2014 wordt er nachtopvang georganiseerd in De Noorderbrug langs de Noordlaan. Aanvankelijk enkel in de winter, maar sinds 2016 is de opvang er permanent. Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan ’s morgens telefonisch een bed reserveren voor de komende nacht. Bezoekers mogen er maximaal 20 keer per maand overnachten en in De Noorderbrug kunnen maximaal 13 mensen terecht. Maar op vandaag werkt de nachtopvang via een alternatief systeem. “Het is in de huidige coronacrisis niet verantwoord dat er tot 13 mensen één woonkamer en drie slaapkamers delen in De Noorderbrug”, vertelt bevoegd schepen Bart Wenes (CD&V). “Daarom is er gekozen voor een tijdelijke andere format. Het OCMW heeft verspreid over de stad meerdere doorgangswoningen die momenteel vrij stonden, onder meer omdat er wat herstellingswerken moeten aan uitgevoerd worden. Die werken worden nu uitgesteld want we geven prioriteit aan de gescheiden opvang van de gebruikers van de nachtopvang.”

Op vandaag worden er negen doorgangswoningen benut voor de nachtopvang. In De Noorderbrug zijn de daklozen welkom van 19.30 tot 8.30. Ook dat is op vandaag iets anders. “Uitzonderlijk mag men ook overdag de doorgangswoning gebruiken”, weet Wenes. “Met deze maatregel hopen we wie beroep doet op de nachtopvang iets meer binnenhuis te houden. Ze blijven natuurlijk vrij om te doen wat ze willen, maar we merken dat ook bij hen de ernst van de situatie is doorgedrongen. De nachtelijke begeleiding die traditioneel in De Noorderbrug aanwezig is, kan niet voorzien worden op alle verschillende locaties. “Maar we voorzien begeleiding overdag. De gasten van de nachtopvang vormen een risico publiek, heel vatbaar voor chronische medische problemen. Dat is op vandaag dan ook de focus van de begeleiding, zorgen dat ze artsen consulteren.”

Door de coronacrisis is ook sociaal restaurant Mannahuis, waar wie het financieel moeilijk heeft dagelijks terechtkan voor een warme maaltijd tegen een kleine bijdrage, op het Sint-Michielsplein dicht. “Voor wie beroep doet op de nachtopvang voorzien wij maaltijden”, zegt de schepen. “Daarnaast garandeert ook sociale kruidenier De Graancirkel hun voedselbedelingen. Normaal zijn er per week twee publieksmomenten waarop klanten met een geldige doorverwijskaart winkelen. Die publieksmomenten zijn geschrapt en alle klanten worden gecontacteerd zodat ze op afspraak, en dus gespreid, kunnen gaan.”