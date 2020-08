Coronacijfers AZ Delta blijven dalen: nog acht patiënten CDR

10 augustus 2020

Het aantal coronapatiënten opgenomen in AZ Delta blijft verder dalen. Afgelopen woensdag was er nog sprake van elf patiënten, maar dat cijfer is ondertussen verder gezakt naar acht. Bovendien is niemand van deze patiënten opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen.

AZ Delta, met campussen in Roeselare, Menen en Torhout, kende enkele weken geleden een opstoot van het aantal coronapatiënten. Het ging van vijf naar eenendertig patiënten, waarop het ziekenhuis, dat alle coronapatiënten verzorgt in de nieuwe hoofdcampus in Rumbeke, besloot een tweede corona-afdeling te openen. Sindsdien dalen de cijfers geleidelijk.