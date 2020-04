Coronabox moet personeel All-Bouw beschermen CDR

24 april 2020

11u02 1 Roeselare Het Roeselaarse bouwbedrijf All-Bouw is sinds deze week opnieuw actief. De coronamaatregelen hielden de metselaars en kantoorbedienden sinds 16 maart thuis. De opstart van de arbeiders werd goed voorbereid. “Elke medewerker kreeg een ‘coronabox’, waarin hygiënische voorzorgsmaatregelen en desinfectiemiddelen te vinden zijn”, zegt Chloé Van Eecke.

“Elke arbeider rijdt alleen naar de werf en er zijn maar twee mensen aanwezig per werf. In de werkplaats is het dragen van handschoenen verplicht en alle machines en materialen worden twee keer per dag ontsmet.”

Die maatregelen zijn nodig, niet alleen omdat ze voorgeschreven worden, maar ook omdat elk personeelslid zijn persoonlijke bezorgdheden had om na de lockdown opnieuw te starten. “Het is dan ook van belang om als werkgever iedereen de juiste hoeveelheid vertrouwen te geven. Hoe je als werknemer omgaat met de bezorgdheden van collega’s zal ook de mentale gezondheid bepalen. Het begrip van collega’s zal dus ook een cruciale rol spelen in het leven na de lockdown”, besluit Van Eecke.