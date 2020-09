Coronabesmetting bij medewerker KIDZ Beveren: vijftien kindjes preventief in quarantaine Sam Vanacker

08 september 2020

10u54 9 Roeselare Een medewerker van de buitenschoolse kinderopvang KIDZ Beveren testte positief op Covid-19. Vijftien kinderen die vorige week in contact kwamen met de medewerker, worden preventief in thuisquarantaine geplaatst. Aan de ouders wordt gevraagd om waakzaam te zijn voor symptomen.

“De medewerker in kwestie liet zich zaterdag testen. De resultaten kwamen gisteren (maandag, nvdr.) binnen”, zegt Motena-voorzitter Bart Wenes. “Vijftien kindjes die op woensdag, donderdag en vrijdag in de groep huiswerkbegeleiding zaten zijn in nauw contact gekomen met de besmette medewerker. Alles samen gaat het om tien gezinnen. In overleg met de arbeidsgeneesheer, het Agentschap Zorg & Gezondheid en het Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin - nvdr.) werd beslist dat die kinderen voorlopig niet naar school kunnen en preventief in quarantaine moeten blijven. Aan de ouders vragen we om extra waakzaam te zijn voor symptomen en hun huisarts te contacteren. Broers of zussen die niet in de sloebergroep zaten en vrij zijn van symptomen mogen wel naar school. De ouders kunnen ook blijven werken zolang ze vrij zijn van symptomen.”

De 61 andere kinderen die bij KIDZ Beveren worden opgevangen, of de personen waarmee de potentieel besmette kinderen in contact zijn geweest, hoeven niet in quarantaine. “Wel blijft waakzaamheid geboden. Het is ook aangewezen dat ouders hun netwerk informeren. Kinderen die niet in de betreffende groep zaten, kunnen nog steeds veilig gebruik maken van onze opvang. We garanderen dat het gebouw correct is opgesplitst en correct op geregelde tijdstippen wordt ontsmet”, aldus nog Wenes.

De ouders die gebruik maken van de opvang en de directies van de scholen waar de kinderen school lopen zijn ondertussen op de hoogte gebracht van de besmetting.