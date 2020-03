Corona: Roeselare annuleert Rodenbach Carnaval en Scoutsival, burgemeester roept op gezond verstand te gebruiken Charlotte Degezelle

12 maart 2020

16u23 110 Roeselare Stad Roeselare neemt extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Dat werd beslist door de Task Force Corona van de stad. Het Roeselaars Rodenbachcarnaval en Scoutsival van komend weekend zijn geschrapt. ARhus en Sportoase Schiervelde sluiten de deuren en CC De Spil annuleert alle voorstellingen. Morgen volgt bovendien een overleg met de gouverneur over de wielerkalender. Bovendien roept de stad verenigingen en organisatoren op om al wat niet noodzakelijk is of maar enig risico inhoudt te annuleren of uit te stellen.

“Ook vandaag kwam de Task Force Corona van de stad Roeselare samen om de stand van zaken op de voet te volgen”, meldt burgemeester Kris Declercq (CD&V). Die Task Force bestaat uit de burgemeester, het managementteam van de Stad, de dienst Noodplanning, de korpschef van de politie, departement Communicatie en diverse stadsdiensten. “Diverse vragen in verband met evenementen kwamen binnen, waarbij de stad telkens de organisatoren wees op het voorzorgsprincipe en zorgvuldigheidsprincipe, los van het gouverneursbesluit dat vandaag in werking trad voor bijeenkomsten indoor boven de 1.000 personen. Ikzelf heb vandaag ook persoonlijk mee aangedrongen bij de hogere overheid op bijkomende heldere en eenvormige maatregelen. We volgen de situatie zeer nauw op de voet.”

Op basis van de gisteren door de stad aangekondigde verhoogde maatregelen voor bepaalde niet door het gouverneursbesluit verboden activiteiten, werd in overleg met de betrokken organisatoren besloten dat zowel het Roeselaars Rodenbachcarnaval (festiviteiten in de tent en de stoet op zondag), Scoutsival en enkele specifieke activiteiten niet zullen plaatsvinden. “We zagen de bui al hangen, maar de annulatie is een grote tegenslag”, reageert Jan Parmentier, ondervoorzitter van het Rodenbach Carnavalscomité. “Hadden we het een dag eerder geweten dan had dit ons veel kosten gespaard. Er is gisteren al gestart met de opbouw van de tent, het sanitair, de verwarming en de tafels en stoelen zijn gearriveerd en dit alles zal moeten betaald worden. Gelukkig hebben we wel een spaarpotje maar niettemin betekent dit voor ons een financiële kater. Het is de bedoeling dat er een nieuwe datum komt voor het carnaval. Mogelijks vieren we zelfs voor het eerst zomercarnaval in Roeselare. Hopelijk haken er door die wijziging van de plannen niet te veel sponsors af. Ik heb ondertussen alvast alle carnavalsordes en deelnemers aan de stoet verwittigd. Iedereen vind het jammer maar gezondheid en veiligheid gaat voor.” ARhus sluit vanaf vrijdag 13 maart tot en met donderdag 2 april. De Spil annuleert alle voorstellingen tot en met dinsdag 31 maart. Ook Sportoase sluit tot en met diezelfde datum. Morgen volgt een overleg met de gouverneur over de wielerkalender.

In afwachting van een eventuele verstrenging van het gouverneursbesluit en nieuwe federale, Vlaamse en provinciale maatregelen is het advies van de Stad aan verenigingen en organisatoren zeer duidelijk: annuleer of stel zelf uit wat niet absoluut noodzakelijk is of wat ook maar enig risico inhoudt. “Vermijd absoluut situaties waarbij veel mensen zich tegelijk dicht bij elkaar bevinden”, aldus burgemeester Declercq. “Vermijd het bijeenbrengen van mensen met een risicoprofiel. We roepen je op je burgerzin en gezond verstand te gebruiken. Het is niet het moment om onnodige risico’s te nemen. “ De stad roept tot slot ook op om de info van de hogere overheid nauwgezet op te volgen. Die is te vinden op www.info-coronavirus.be.